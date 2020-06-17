Наталья Комарова представила планы развития региона президиуму генсовета "ЕР"

Основными приоритетами работы властей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры станет улучшение жилищных условий граждан, строительство и развитие необходимой инфраструктуры ТЭК, переход от индустриальной экономики к экономике знаний. Свои планы по развитию территории глава региона Наталья Комарова представила накануне на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия".

За пять предстоящих лет власти Югры планируют перевести баженовскую нефть в разряд запасов, готовых к промышленной разработке. По мнению губернатора, это станет новым импульсом для развития всей российской нефтегазовой отрасли. В регионе будет сформирован опорный центр для развития мировых нефтегазовых компетенций в составе национального проекта "Бажен". Кроме того, задачей властей в нефтегазовой отрасли станет стимулирование развития сети газоперерабатывающих заводов для поэтапного выхода на уровень 98% полезного использования попутного нефтяного газа и завершение очистки нефтезагрязненных земель, рекультивации шламовых амбаров.

Из знаковых социальных и научных объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию до 2025 г. - Центр охраны материнства и детства в Сургуте, а также Центр высоких биомедицинских технологий. Кроме того, в число приоритетов входит строительство мостового перехода через реку Обь в районе города Сургута как объекта федерального значения в партнерстве с Правительством РФ.

И, наконец, в основные задачи округа включена ликвидация и расселение полумиллиона квадратных метров аварийного жилья, а также закрытие проблемы балков. На это направление обращал внимание президент РФ Владимир Путин во время недавнего совещания с губернатором.

Проблема с расселением приспособленных для проживания вагончиков не решалась в автономном округе 40 лет. Еще десять лет назад ее решение упиралось в отсутствие законодательной базы. Помещения балочного фонда по закону не являлись жилыми, и у регионов не было полномочий по изменению их статуса. С приходом Натальи Комаровой для запуска первой масштабной "балочной программы" депутаты обратились в Госдуму с инициативой об изменении Жилищного кодекса, а правительство региона скорректировало местные законы для того, чтобы югорчане могли воспользоваться окружными программами. Сейчас вопрос фактически закрыт - на 90%. В новое жилье переехали свыше 9,7 тыс. семей.

В 2012 году регион впервые вышел на максимальные со времен Советского Союза уровни по объему ввода жилья – 1,2 млн кв. м. В целом с 2010 года введено 8,5 млн кв. м. Расселен почти 1 млн кв.м аварийного жилья – новые квартиры получили 17,7 тыс. семей. Уровень доступности жилья достиг 80,2%, что выше общероссийского показателя в 1,66 раза. Сумма субсидий для югорчан, желающих улучшить свои жилищные условия, превысила 76 млрд руб.

Наряду с масштабной стройкой, которая ведется по всей территории округа, развивается социальная инфраструктура. Полностью обеспечены местами в детских садах дети от трех лет, вклад в развитие медицины позволил добиться превышения рождаемости над смертностью в 2,1 раза и увеличить на пять лет среднюю продолжительность жизни - до 75. Численность населения выросла более чем на 140 тыс. человек. Югра входит в топ-пяти регионов по естественному приросту населения. По мнению Натальи Комаровой, эти достижения позволили переломить отношение к Югре, как к вахтовой территории, где можно лишь осваивать ресурсы.

"Ключевым фактором, определившим развитие региона в этот период, стал широко поддержанный жителями при формировании окружной Стратегии-2030 принцип: Югра – не вахтовая территория, а место постоянного проживания людей", - подчеркнула губернатор.

Она отметила, что перемены – неизбежное условие эффективного и устойчивого развития Югры в ближайшие пять лет. Их направления будут раскрыты в обновленной стратегии развития региона, горизонт которой будет расширен до 2050 года.

"На протяжении 10 лет создавались условия для развития НКО и волонтерства, бережливого производства, инициативного бюджетирования, краудсорсинга, экологических вахт, включения граждан и предпринимателей в региональные проектные команды по улучшению услуг и условий для бизнеса. По сути, это было нашим региональным стартапом по вовлечению жителей в управление регионом, в реализацию окружных и партийных проектов "Единой России". Этот этап мы прошли. Полагаю, в следующие пять лет в этих вопросах можно выйти на качественно новый уровень", - заявила Наталья Комарова.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что доклад Комаровой во время заседания президиума выглядит как весьма амбициозная программа.

"Презентация Натальей Комаровой масштабных проектов развития Югры позволяет ей продемонстрировать возможности региона и ее способности как менеджера", - прокомментировал он Накануне.RU.

Существенным вызовом в этом году стало распространение новой коронавирусной инфекции. Поэтому на заседании президиума "Единой России" губернатор Югры не могла обойти стороной эту тему и озвучила меры по противодействию COVID-19. Напомним, режим повышенной готовности и самоизоляции был продлен до 23 июня.

"Длительные ограничительные меры сказываются на доходах семей, социальном самочувствии. В связи с этим приняты решения по оказанию дополнительной помощи гражданам. Общее число получателей единовременных выплат составило более 341 тыс. 200 человек. В регионе своевременно и в полном объеме осуществляется 91 мера социальной поддержки граждан. Мы выполняем поручение президента о дополнительных выплатах медикам, социальным работникам, участвующим в борьбе с COVID-19, на региональном уровне ввели дополнительные решения по выплатам и страхованию", - сообщила глава региона.

По оценке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), Югра вошла в топ-3 регионов, эффективно противостоящих инфекции.

Отметим, что в начале июня президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение действующего губернатора округа на новый срок. Теперь ее кандидатуру поддержали и в руководстве партии власти.

"Я, уверен, что все "единороссы" Югры поддержат Наталью Комарову, и в этом нет интриги или опережения событий. Кандидатуру Натальи Владимировны уже поддержал президент России Владимир Путин, поддержал президиум генерального совета партии "Единая Россия". Наталья Владимировна уже 10 лет возглавляет "Команду Югры" и мы будем рады стоять в одном строю в ее следующем губернаторском сроке", - прокомментировал секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии "Единая Россия" Борис Хохряков.

Политолог Анатолий Гагарин обозначил, что поддержка партии власти дает возможность губернатору дополнительные шансы на переизбрание этой осенью.

"Я думаю, что поддержка "Единой России" позволит консолидировать силы и ресурсы в выборной кампании, а также возможность рассказать о своей позиции с помощью партийных ресурсов - это хороший сценарий избирательной кампании", - высказал мнение Анатолий Гагарин.

Напомним, выборы губернатора Югры ожидаются в сентябре этого года. По закону автономии, кандидатуру утверждают депутаты регионального парламента из числа предложенных президентом персон.