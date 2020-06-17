Губернатор Усс о ЧС в Норильске: Худшие прогнозы не оправдались

Губернатор Красноярского края Александр Усс, побывавший на месте разлива топлива в Норильске вместе с министром экологии Дмитрием Кобылкиным, сообщил, что в 20-х числах июня федеральный характер реагирования на ЧС будет снят.

Далее работы продолжатся при региональном уровне руководства, пишет Regnum.

По словам Усса, до полной реабилитации территории на месте разлива нефтепродуктов еще далеко, но худшие прогнозы не оправдались.

"Ситуация, которую мы наблюдали несколько дней назад, радикально отличается от той, что есть сейчас", - заявил губернатор. Он добавил, что установлено большое количество боновых заграждений, что позволило минимизировать попадание топлива в озеро Пясино.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Ранее стало известно о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений на реках Таймыра после аварии на нефтебазе Норильска.

Как сообщалось, следы нефтепродуктов обнаружены в озере Пясино в результате аварии на ТЭЦ. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. При этом "Норникель" отрицает информацию. Как следует из презентации компании для инвесторов, боны установлены на реке Амбарная, которые сдержали попадание топлива вниз по течению в озеро.