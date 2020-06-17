В Перми один из руководителей частного детского сада "Светлячки" наказан за незаконное получение из бюджета 2 миллионов

В Перми коммерческий директор частного детского сада "Светлячки" наказан за незаконное получение субсидии из бюджета, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

В феврале 2016 – январе 2017 гг. руководитель предоставил в краевое министерство образования и науки заведомо подложные документы, на основании которых похитил из регионального бюджета более 2,2 млн руб. Виновный включил в табели посещаемости 66 воспитанников детского сада, которые фактически туда не ходили.

При этом коммерческий директор ежемесячно использовал персональные данные детей, посещавших развивающие занятия Центра развития, расположенного в "Светлячках". На основании подложных документов были выделены субсидии, которыми руководитель учреждения распоряжался по своему усмотрению.

Злоумышленник наказан четырьмя с половиной годами колонии общего режима и штрафом в 500 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.