22 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: seanews.ru

ФАС призвала Куйвашева отменить продление контракта руководителя РЭК

Владимиру Гришанову было повторно отказано в согласовании назначения его на должность председателя региональной энергетической комиссии Свердловской области. О недопустимости продления срока сообщает Коммерсант со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Сергея Пузыревского.

"ФАС было принято решение об отказе в согласовании назначения. Нарушения, которые были допущены должностным лицом в ходе исполнения обязанностей, не могут быть проигнорированы", - отметил Сергей Пузыревский.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отменить указ о назначении Владимира Гришанова, принятый с нарушением процедуры.

Напомним, ФАС не рекомендовала продлевать контракт с главой РЭК Свердловской области Владимиром Гришановым, считая результаты его работы неудовлетворительными. Однако, как выяснилось, ФАС РФ дала свою резолюцию на кандидатуру Гришанова уже после того, как губернатор Евгений Куйвашев подписал приказ о его назначении. Как следует из приказа, контракт продлен с 26 мая 2020 года по 18 сентября 2022 года.

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ФАС призвала Куйвашева отменить продление контракта руководителя РЭК

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Теги: РЭК, ФАС, Евгений Куйвашев



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