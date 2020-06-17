В Челябинской области за сутки умерли шесть человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 170 новых случаев COVID-19, шесть человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 5 тыс. 301 человека.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 441 человек. За сутки были выписаны из больниц 172 человека, всего в регионе выздоровели 2 тыс. 732 пациентов.

За прошедшие сутки умерло шесть человек. От COVID-19 скончались мужчины 62, 67 и 73 лет и женщина 54 лет. Женщина 88 лет умерла от ишемической кардиомиопатии, пациентка 80 лет – от острого инфаркта миокарда. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием.