Власти Свердловской области решили, на что в первую очередь тратить бюджетные средства

В Свердловской области определены приоритетные направления расходования бюджетных средств. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По оперативным данным, к началу июня объем поступлений в областной бюджет составил 82,7 миллиарда рублей. Это на 12% ниже уровня соответствующего периода прошлого года, что связано с замедлением макроэкономических показателей, вызванных пандемией коронавируса.

В первоочередном порядке обеспечено финансирование расходов, связанных с профилактикой и устранением последствий COVID-19, а также мер поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов предусмотрено 7,6 миллиарда рублей. Средства направляются на выплаты медикам, создание дополнительного коечного фонда, приобретение аппаратов ИВЛ и организацию обсерваторов.

Среди мер поддержки бизнеса – освобождение от уплаты налогов во втором квартале текущего года, перенос срока уплаты платежей с последующей рассрочкой в течение 2021 года, снижение ставки по налогу на имущество организаций, по упрощенной системе налогообложения, перенос сроков уплаты арендных платежей за имущество и земельные участки и другие механизмы помощи. Работа по формированию мер региональной поддержки продолжается при активном участии бизнеса и общественных организаций.

Активно задействован резервный фонд правительства Свердловской области, увеличенный в текущем году до 1,3 миллиарда рублей. За счет оптимизации расходов областного бюджета создан финансовый резерв в общей сумме 4 миллиарда рублей для их оперативного распределения в случае необходимости на решение первоочередных задач по борьбе с пандемией и поддержанием социальной и экономической стабильности в регионе.

"В Свердловской области определены приоритетные направления расходования бюджетных средств: обеспечивается первоочередное финансирование расходов социально значимого характера, а также капитальных расходов, как потенциальных драйверов роста экономики региона. Кассовое исполнение бюджета находится на постоянном контроле губернатора", - отметила заместитель главы региона – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.