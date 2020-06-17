Адвокат: Ефремов категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО.

"Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО", - рассказал Пашаев.

В интервью изданию StarHit адвокат отметил, что Ефремов "места себе не находит" из-за погибшего, почти не ест.

При этом актер не обращается за помощью к врачам. "Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: "Нет, не надо", - сообщил адвокат.

Пашаев также заявил, что пока неизвестна причина, по которой Ефремов сел пьяным за руль, добавив, что не может раскрыть некоторые детали дела.

Напомним, новый допрос актера по делу о ДТП со смертельным исходом назначен на 17 июня.

Напомним, Ефремов заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Актер записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально. "Помогу ими всеми средствами, если примут и поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Многие думают, что меня, как артиста, будут "отмазывать". Нет, я не буду использовать свои связи или знакомства. Да и как тут "отмажешься", когда все все видели? Слава Богу, моя мама не увидела всего этого", - говорит Ефремов в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Гражданин поэт".

Семья Захарова не приняла извинений и не хочет брать деньги от Ефремова, рассказал адвокат родных погибшего.