Паническая атака: военком снова пришел за екатеринбургским депутатом

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Андрей Пирожков (2019) | Фото: Накануне.RU

Паническая атака: военком снова пришел за екатеринбургским депутатом

В Екатеринбурге прямо на заседании комиссии по образованию и здравоохранению городской думы развернулся настоящий спектакль. Как передает корреспондент Накануне.RU, представители областного военного комиссариата вновь пришли вручать повестку депутату Андрею Пирожкову.

Подобные действия вызывают ряд вопросов. Во-первых, ранее представители военного комиссариата Свердловской области уже официально заявляли нашему агентству, что Пирожков отправлен в запас из-за негодности к службе по состоянию здоровья. Также примечательно, что явка официальных лиц состоялась после резонансной акции коммуниста с призывом открыть торговые центры. К тому же народный избранник регулярно чуть ли не единственным в думе голосует против инициатив власти.

Сам политик заявил Накануне.RU, что ему еще два года назад выдали военный билет, зачислив в запас, поэтому обвинения в уклонении считает надуманными. По его словам, очередная атака напрямую связана с его нелояльностью, а такими действиями военкомы "подставляют президента Владимира Путина".

Андрей Пирожков, скан военного билета(2019)|Фото: Андрей Пирожков

"Каждый раз, когда в городской думе рассматривают важный для власти вопрос, ко мне приходят люди в погонах. Отправляют повестки, приглашают на заседания военных комиссий, распространяют в СМИ лживую информацию о моем уклонении от воинской обязанности, якобы от пресс-службы областной прокуратуры и областного военкомата. Эти действия совпадают по времени с рассмотрением вопросов, по которым я голосую "против". Это поднятие зарплат чиновникам, строительство храма святой Екатерины, а сейчас я не скрывал, что буду голосовать против отчета главы Екатеринбурга".

"В прошлый раз сотрудники военкомата подставили губернатора Евгения Куйвашева, ссылаясь в каждом втором документе на его прямое поручение - "срочно отправить депутата Пирожкова в армию". Сегодняшними действиями военный комиссариат подставляет президента Владимира Путина. Ни для кого не секрет, что перед голосованием 1 июля власть на всех уровнях должна купировать любые конфликты. Сегодня сотрудники военкомата этот конфликт умышлено спровоцировали и создали. Они не пришли с повесткой домой, не отправили на почту, а целенаправленно шли на заседание городской думы", - сказал он.

По его словам, в военкомат он обязательно явится. "Мне перед Родиной скрывать нечего, у меня уже два года на руках военный билет, а вот господам военным? Они явно темнят!" - отреагировал Пирожков.

Добавим, что в настоящее время всем региональным властям дана негласная установка на политическое замирение в период до голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Андрей Пирожков, акция за открытие ТЦ(2020)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Паническая атака: военком снова пришел за екатеринбургским депутатом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Пирожков, повестка в армию



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2020 10:48 Мск Военкомат не отступает: депутата Пирожкова пригласили на призывную комиссию
Ранее 24.06.2020 16:26 Мск Мэр Высокинский прокомментировал слова депутата Пирожкова, заявившего о политической атаке
Ранее 19.06.2020 10:25 Мск Депутату Пирожкову предложили снова пройти медкомиссию. Он назвал это атакой властей
Ранее 17.06.2020 11:23 Мск Пришедшие к депутату Пирожкову сотрудники военкомата ретировались после выступления общественности

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2019 10:27 Мск "Депутата зачислили в запас": военный комиссариат рассказал о ситуации с призывом Андрея Пирожкова
Ранее 31.10.2019 11:04 Мск Обвиненный в уклонении от армии екатеринбургский депутат Пирожков не сумел встретиться с военкомом
Ранее 30.10.2019 15:33 Мск Обвиненный в бегстве от армии екатеринбургский депутат Пирожков показал свой военный билет
Ранее 29.10.2019 13:49 Мск Депутат Пирожков назвал обвинения в уклонении от армии "провокацией губернатора"
Ранее 29.10.2019 10:33 Мск Прокуратура обвинила депутата Екатеринбургской городской думы в уклонении от армии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети