Паническая атака: военком снова пришел за екатеринбургским депутатом

В Екатеринбурге прямо на заседании комиссии по образованию и здравоохранению городской думы развернулся настоящий спектакль. Как передает корреспондент Накануне.RU, представители областного военного комиссариата вновь пришли вручать повестку депутату Андрею Пирожкову.

Подобные действия вызывают ряд вопросов. Во-первых, ранее представители военного комиссариата Свердловской области уже официально заявляли нашему агентству, что Пирожков отправлен в запас из-за негодности к службе по состоянию здоровья. Также примечательно, что явка официальных лиц состоялась после резонансной акции коммуниста с призывом открыть торговые центры. К тому же народный избранник регулярно чуть ли не единственным в думе голосует против инициатив власти.

Сам политик заявил Накануне.RU, что ему еще два года назад выдали военный билет, зачислив в запас, поэтому обвинения в уклонении считает надуманными. По его словам, очередная атака напрямую связана с его нелояльностью, а такими действиями военкомы "подставляют президента Владимира Путина".

"Каждый раз, когда в городской думе рассматривают важный для власти вопрос, ко мне приходят люди в погонах. Отправляют повестки, приглашают на заседания военных комиссий, распространяют в СМИ лживую информацию о моем уклонении от воинской обязанности, якобы от пресс-службы областной прокуратуры и областного военкомата. Эти действия совпадают по времени с рассмотрением вопросов, по которым я голосую "против". Это поднятие зарплат чиновникам, строительство храма святой Екатерины, а сейчас я не скрывал, что буду голосовать против отчета главы Екатеринбурга".

"В прошлый раз сотрудники военкомата подставили губернатора Евгения Куйвашева, ссылаясь в каждом втором документе на его прямое поручение - "срочно отправить депутата Пирожкова в армию". Сегодняшними действиями военный комиссариат подставляет президента Владимира Путина. Ни для кого не секрет, что перед голосованием 1 июля власть на всех уровнях должна купировать любые конфликты. Сегодня сотрудники военкомата этот конфликт умышлено спровоцировали и создали. Они не пришли с повесткой домой, не отправили на почту, а целенаправленно шли на заседание городской думы", - сказал он.

По его словам, в военкомат он обязательно явится. "Мне перед Родиной скрывать нечего, у меня уже два года на руках военный билет, а вот господам военным? Они явно темнят!" - отреагировал Пирожков.

Добавим, что в настоящее время всем региональным властям дана негласная установка на политическое замирение в период до голосования по поправкам в Конституцию РФ.