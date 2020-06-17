"Бавария" досрочно выиграла чемпионат Германии, став его победителем 8 раз подряд
Чемпионат Германии по футболу досрочно выиграла мюнхенская "Бавария".
Накануне в матче 32-го тура чемпионата страны они минимально обыграли "Вердер" в Бремене (1:0). Единственный мяч в игре записал на свой счёт нападающий Роберт Левандовски.
Мюнхенцы набрали 76 очков и стали недосягаемыми в таблице. Для "Баварии" это уже 30-я победа в Бундеслиге и 8-я подряд.
🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 #MEI8TER pic.twitter.com/KiKT5R8GjM— #MEI8TER (@FCBayern) June 16, 2020
8⃣! #MEI8TER #MiaSanMia pic.twitter.com/eLFU53mScc— #MEI8TER (@FCBayern) June 16, 2020
Добавим, что у Левандовски 31 забитый мяч в 29 играх в национальном чемпионате. Ранее польский форвард занял первое место в списке претендентов на "Золотой мяч" этого сезона по версии издания Goal.
Es ist vollbrACHT! 🙌— #MEI8TER (@FCBayern) June 16, 2020
Kleiden wie die #MEI8TER: https://t.co/SqKRfNyx4m pic.twitter.com/LBkAAQhive