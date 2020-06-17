"Бавария" досрочно выиграла чемпионат Германии, став его победителем 8 раз подряд

Чемпионат Германии по футболу досрочно выиграла мюнхенская "Бавария".

Накануне в матче 32-го тура чемпионата страны они минимально обыграли "Вердер" в Бремене (1:0). Единственный мяч в игре записал на свой счёт нападающий Роберт Левандовски.

Мюнхенцы набрали 76 очков и стали недосягаемыми в таблице. Для "Баварии" это уже 30-я победа в Бундеслиге и 8-я подряд.

Добавим, что у Левандовски 31 забитый мяч в 29 играх в национальном чемпионате. Ранее польский форвард занял первое место в списке претендентов на "Золотой мяч" этого сезона по версии издания Goal.