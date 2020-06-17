Ипотечные ставки в Свердловской области снизились до исторического минимума

На Среднем Урале ставка по ипотечному кредиту снизилась до рекордных чисел. Апрельские показатели в 2020 г. составляют 8,7% годовых, тогда как в апреле прошлого года - 10,5%. При этом, за январь-апрель текущего года количество выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) выросло на 9%, а объем более чем на 18% по сравнению с показателями прошлого года. Таким образом за этот период в 2020 г. жителям Свердловской области было предоставлено около 14,5 тыс. ИЖК на сумму более 31 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ, на 10 июня текущего года Средний Урал занимает шестое место в России по количеству выданных кредитов в рамках программы льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках под 6,5%. Из 6 тыс. поступивших заявок одобрено почти 4 тыс. и выдано около 1,4 тыс. кредитов на сумму 2,9 млрд руб. При этом доля просроченной задолженности в общем объеме по-прежнему остается низкой - менее 0,9%, хотя совокупная задолженность по ипотечному кредиту от заемщиков региона и составляет сумму свыше 251 млрд руб.

"В апреле 2020 года по сравнению с мартом наблюдалось снижение объемов выдачи ипотечных кредитов, которое было вызвано влиянием на экономику пандемии коронавируса. С одной стороны, граждане в условиях неопределенности в меньшей степени были готовы вступать в долгосрочные кредитные отношения. С другой стороны, банки усилили требования к потенциальным заемщикам. Также на процесс оформления кредитов повлияли ограничения на перемещения и удаленные форматы работы банков и госструктур. Но уже по данным мая мы увидим восстановление спроса на ипотеку. В том числе и в связи с программой льготного ипотечного кредитования под 6,5%", - отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.