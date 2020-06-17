22 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Русал UC Rusal Русский алюминий логотип (2010) | Фото: vesti.kz

"Русал" ответил Потанину на предложение не выплачивать дивиденды "Норникеля"

В компании "Русал" прокомментировали предложение Владимира Потанина к другим акционерам "Норильского никеля" отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год в связи с аварией, произошедшей в Норильске. Ликвидация разлива дизельного топлива и его последствий потребует значительных средств.

В заявлении "Русала" говорится: "Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии".

Также "Русал" пеняет Потанину на вывод дискуссии о дивидендах в публичную плоскость, поскольку это "существенно влияет на котировки ценных бумаг компании".

Мажоритарным акционером "Норникеля" является Потанин, но почти 28% акций принадлежит "Русалу", еще 4,2% - компании Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

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"Русал" ответил Потанину на предложение не выплачивать дивиденды "Норникеля"

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Теги: русал, дивиденды, норильский никель, акционеры, владимир потанин



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