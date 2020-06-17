22 Сентября 2020
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Россиян будут пускать в санатории только с тремя справками

Россиянам, которые захотят в этом году отдохнуть в отечественных санаториях, нужно быть готовыми предъявить сразу три справки. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка - об санэпидокружении. Таковы рекомендации Роспотребнадзора.

Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту, к тому же санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок", - отметила Ломидзе.

Она также предлагает родителям не рассчитывать на детскую оздоровительную кампанию, которая вроде как должна стартовать в июле: "Я бы не стала этим летом рассчитывать на детские лагеря. Хотя в регионах стараются придумать разные варианты, как занять детей во время каникул. Но до конца июня отправить ребенка куда-то отдохнуть не получится. В ближайшее время реальным представляется только один вариант детского отдыха - со взрослыми".

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Россиян будут пускать в санатории только с тремя справками

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Теги: россияне, отдых, санаторий, справка, коронавирус, анализы



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