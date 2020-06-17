22 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Армия и ВПК За рубежом
Мирная миссия, китайцы, военные, учения (2018) | Фото:Накануне.RU

Индия заявила о 20 погибших в результате приграничного инцидента с Китаем

Количество жертв пограничного инцидента в Ладакхе увеличилось до 20.
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Ранее сообщалось, что непосредственно на месте стычки погибли полковник и двое рядовых индийских вооружённых сил. Еще 17 пострадавших индийских пограничников не были своевременно эвакуированы и вдобавок получили обморожения, когда температура в горах опустилась ниже нуля. В результате они скончались в больнице.

Индийские СМИ также сообщают о том, что ранения получили 43 китайских солдата. В КНР не разглашают подробности инцидента. Комментарий Западного командования Народно-Освободительной армии Китая сообщает лишь о нарушении границ страны индийцами.

В сегодняшнем материале Global Times, неофициального рупора КПК, отмечается, что китайская сторона не разглашает количество потерь, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Якобы молчание Китая в данном случае - это признак желания решить всё миром, а не слабости. В китайское прессе пишут, что дислоцированные вблизи границы части НОАК проводят учения, в том числе и с использованием артиллерии.

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Индия заявила о 20 погибших в результате приграничного инцидента с Китаем

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Теги: Китай, Иния, НОАК, граница, потери



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