Индия заявила о 20 погибших в результате приграничного инцидента с Китаем

Количество жертв пограничного инцидента в Ладакхе увеличилось до 20.

Ранее сообщалось, что непосредственно на месте стычки погибли полковник и двое рядовых индийских вооружённых сил. Еще 17 пострадавших индийских пограничников не были своевременно эвакуированы и вдобавок получили обморожения, когда температура в горах опустилась ниже нуля. В результате они скончались в больнице.

Индийские СМИ также сообщают о том, что ранения получили 43 китайских солдата. В КНР не разглашают подробности инцидента. Комментарий Западного командования Народно-Освободительной армии Китая сообщает лишь о нарушении границ страны индийцами.

В сегодняшнем материале Global Times, неофициального рупора КПК, отмечается, что китайская сторона не разглашает количество потерь, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Якобы молчание Китая в данном случае - это признак желания решить всё миром, а не слабости. В китайское прессе пишут, что дислоцированные вблизи границы части НОАК проводят учения, в том числе и с использованием артиллерии.