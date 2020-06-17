У врио губернатора Прикамья новый советник

Президент фонда "Российский общественно-политический центр" Алексей Трубецкой стал советником врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе главы региона.

Главе региона он будет давать советы в сфере государственного управления и внутренней политики. Работать Трубецкой будет на общественных началах.

В интервью изданию "Ъ" Алексей Трубецкой сообщил, что роль советника ему нравится, поскольку она позволяет "готовить руководителю анализ ситуации и рисков, грамотно обосновывать его решения и планы, позволяет ему уверенно смотреть в будущее".

"Но это возможно, если ты доверяешь человеку, разделяешь его взгляды, подходы, жизненные принципы. Время покажет. Впереди большая работа", - заявил он.