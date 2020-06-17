В СМИ появился протокол допроса историка Олега Соколова после убийства аспирантки

В сети появились записи протокола допроса историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Telegram-канал Baza опубликовал разговор Соколова со следователем и защитником, адвокат Александр Почуев, который до последнего времени работал с экс-доцентом СПбГУ, подтвердил РБК подлинность документа.

На допросе Соколов рассказал много подробностей не только об убийстве, но и о своей жизни. Например, более 30 лет назад у него была травма головы, по поводу которой он лежал в больнице.

У историка было разрешение на помповое ружье и травматический пистолет, но обрез, из которого была убита Ещенко, хранился незаконно – Соколов говорит, что нашел его, когда въехал в квартиру.

Соколов заявил, что причиной конфликта с девушкой стала не его ревность к ее друзьям, а ее нелюбовь к детям историка от предыдущих отношений. Во время ссоры, якобы, девушка стала матом называть детей Соколова, а потом кидалась на него с кухонным ножом.

"Я бросился в маленькую комнату, я уже не знаю почему... Я знаю, что у меня там лежит обрез, я схватил этот обрез. Таким образом, я выбежал из гостиной в маленькую комнату, она располагается ближе к кухне. Ещенко А. О. в это время металась в спальне. Я схватил этот обрез, я не знаю зачем, может, хотел испугать, может быть, я думал, что я выстрелю, и грохот выстрела... (Соколов не закончил фразу). <…>Я вошёл в спальню, она на меня бросилась с таким диким воплем, замахнувшись ножом, что я машинально сделал жест в сторону её головы (Соколов показывает, какой жест он сделал) и нажал на спусковой крючок", - говорится в протоколе допроса.

Далее историк говорит, что расчленил тело и пытался его выбросить, чтобы "закончить все дела" и покончить с собой.

Хотя экспертиза подтвердила вменяемость Соколова, он объясняет свои действия "временным помрачением: "Это временное помрачение, я не мог в нормальном состоянии это сделать. Полный абсурд. Настолько безумно, настолько сумасшедше, что я вообще не могу понять, как это произошло. Как? Почему я схватил этот обрез, почему я пришёл с этим обрезом, почему я выстрелил… Этот момент вообще как в страшном сне… Такими обрывками… Я не понимаю… Причём когда уже я стал соображать позже логично, я вышел из дома, посмотрел на камеры уличного видеонаблюдения, они везде… Ясно, что меня всё равно потом раскроют. Ну это абсурдно с точки зрения… Убить... Скрыть вот это невозможно… Я просто сошёл с ума. Вот после нескольких часов диких этих воплей у меня психика не выдержала, я перестал понимать, что я творю…".