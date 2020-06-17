22 Сентября 2020
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В ВОЗ заявили о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.

По словам главы ВОЗ, лечение препаратом было проведено впервые, передает Regnum.

Согласно проведенному в Оксфорде исследованию, противовоспалительный препарат дексаметазон уменьшает риск смерти пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, на треть, а среди больных, получающих кислород, - на 20%.

Ранее организация предупредила, что эпидемическая ситуация в Европе улучшается, однако в мировом масштабе все становится только хуже. Речь идет о большинстве стран Африки, Центральной Азии и в ряде районах Восточной Европы.

Всего в мире выявлено уже более 8 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли от осложнений более 400 тыс. человек.

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В ВОЗ заявили о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19

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Теги: воз, коронавирус,



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