В ВОЗ заявили о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.

По словам главы ВОЗ, лечение препаратом было проведено впервые, передает Regnum.

Согласно проведенному в Оксфорде исследованию, противовоспалительный препарат дексаметазон уменьшает риск смерти пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, на треть, а среди больных, получающих кислород, - на 20%.

Ранее организация предупредила, что эпидемическая ситуация в Европе улучшается, однако в мировом масштабе все становится только хуже. Речь идет о большинстве стран Африки, Центральной Азии и в ряде районах Восточной Европы.

Всего в мире выявлено уже более 8 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли от осложнений более 400 тыс. человек.