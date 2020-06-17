22 Сентября 2020
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В городе Берёзовский мужчина во время катания на роликовых коньках причинил по неосторожности смерть пожилой женщине (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Роллер, насмерть сбивший пенсионерку на Урале, до сих пор не найден. Составлен фоторобот

Следственный комитет показал фоторобот роллера, который смертельно травмировал пенсионерку на велосипедной дорожке "Тропы здоровья" в городе Березовский.

Напомним, все случилось утром 1 мая этого года: на пожилую женщину, шедшую по велодорожке, наехал неизвестный на роликах. Старушка упала и получила травму головы, оказавшуюся смертельной.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, на основе свидетельских показаний был составлен фоторобот разыскиваемого. Установлено, что мужчина был одет в спортивную одежду темно-болотного цвета – шорты и кофта с длинным или коротким рукавом. Из экипировки на нем были наколенники, налокотники и черный шлем. Также роллер был в очках (возможно, с диоптриями) с черной оправой.

В городе Берёзовский мужчина во время катания на роликовых коньках причинил по неосторожности смерть пожилой женщине(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Из других примет: 25-30 лет, волосы темно-русого цвета, на лице имел небритость. Славянской внешности, среднего телосложения, рост около 175-180 см (с учетом высоты роликовых коньков).

Разыскиваемый в смертельном травмировании пожилой женщины на велосипедной дорожке "Тропы здоровья" в городе Берёзовский(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Всех, кому что-либо известно о происшествии или о разыскиваемом лице, убедительно просим сообщить имеющиеся сведения в следственный отдел по городу Березовский по номеру телефона: 8 (34369) 4-96-07, либо в городское ОМВД России по номеру: 8-950-202-24-92", - добавили в СКР.

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Роллер, насмерть сбивший пенсионерку на Урале, до сих пор не найден. Составлен фоторобот

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Теги: роллер, пенсионерка, розыск, фоторобот



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