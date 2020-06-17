Роллер, насмерть сбивший пенсионерку на Урале, до сих пор не найден. Составлен фоторобот

Следственный комитет показал фоторобот роллера, который смертельно травмировал пенсионерку на велосипедной дорожке "Тропы здоровья" в городе Березовский.

Напомним, все случилось утром 1 мая этого года: на пожилую женщину, шедшую по велодорожке, наехал неизвестный на роликах. Старушка упала и получила травму головы, оказавшуюся смертельной.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, на основе свидетельских показаний был составлен фоторобот разыскиваемого. Установлено, что мужчина был одет в спортивную одежду темно-болотного цвета – шорты и кофта с длинным или коротким рукавом. Из экипировки на нем были наколенники, налокотники и черный шлем. Также роллер был в очках (возможно, с диоптриями) с черной оправой.

Из других примет: 25-30 лет, волосы темно-русого цвета, на лице имел небритость. Славянской внешности, среднего телосложения, рост около 175-180 см (с учетом высоты роликовых коньков).

"Всех, кому что-либо известно о происшествии или о разыскиваемом лице, убедительно просим сообщить имеющиеся сведения в следственный отдел по городу Березовский по номеру телефона: 8 (34369) 4-96-07, либо в городское ОМВД России по номеру: 8-950-202-24-92", - добавили в СКР.