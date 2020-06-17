На Южном Урале по факту ДТП на М-5 возбуждено уголовное дело

В Челябинской области по факту ДТП на трассе М-5 с участием шести автомобилей возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5. По словам водителя грузового автомобиля, из-за отказа тормозов он совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино.

В результате ДТП водитель и пассажир Лады Гранта скончались на месте. Водители и пассажиры других автомобилей госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).