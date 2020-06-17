22 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

"Важное политическое событие". Спикер думы Югры высоко оценил поддержку губернатора генсоветом "Единой России"

Спикер думы Югры, секретарь регионального отделения "Единой России" Борис Хохряков назвал поддержку генсоветом партии кандидатуры Натальи Комаровой на предстоящей губернаторской кампании "важным политическим событием" в жизни округа и стартом избрания главы региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, заседание генсовета прошло в Москве 16 июня. Комарова – в числе пяти кандидатов, которые рекомендованы региональным отделениям для выдвижения на осенних выборах.

"16 июня состоялось важное политическое событие в жизни Югры. По сути, мы дали старт кампании по избранию высшего должностного лица – губернатора округа. Президиум генерального совета партии "Единая Россия", выслушав доклад Натальи Комаровой, принял решение рекомендовать региональному отделению выдвинуть её кандидатуру для избрания на должность губернатора", - сказал Хохряков.

Он напомнил, что Комарова уже 10 лет успешно руководит регионом. По большинству показателей Югра стабильно удерживает лидерские позиции.

"У нас развита экономика, инвестиционная деятельность, меры социальной поддержки. Строится много школ, детских садов, автомобильных дорог, регион развивается, и мы всегда находимся в авангарде тех регионов, где основным приоритетом является забота о человеке", - сказал Хохряков.

Наталья Комарова, Борис Хохряков, заседание генсовета Единой России(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Он выразил уверенность, что "все единороссы Югры поддержат Наталью Комарову, и в этом нет интриги или опережения событий".

"Кандидатуру Натальи Владимировны уже поддержал Владимир Путин и президиум генерального совета партии "Единая Россия". Наталья Владимировна уже 10 лет возглавляет "Команду Югры", и мы будем рады стоять в одном строю в её следующем губернаторском сроке", - подытожил Хохряков.

В своём выступлении на заседании генсовета Комарова рассказала, что за те 10 лет, что она руководит автономией, в частности, построено 150 детских садов, дети от трёх лет полностью обеспечены местами в них. В 18 из 22 муниципалитетов ликвидирована очередь в сады для детей от полутора лет. В 2012 г. регион впервые вышел на максимальные со времен СССР уровни ввода жилья – 1 млн 22 тыс. "квадратов". В целом с 2010 года введено 8,5 млн кв. м жилья. Расселен почти 1 млн "квадратов" аварийного жилья.

"Перемены – неизбежное условие эффективного и устойчивого развития, в том числе и нашего региона на ближайшие пять лет, - сказала Комарова. – Их направления мы планируем раскрыть в обновленной стратегии развития региона, горизонт которой будет расширен до 2050 г. Все эти годы "Единая Россия" – стратегический партнер, участник, соавтор в устройстве жизни региона. Наша команда – 1 млн 670 тыс. югорчан. Совместная работа делает каждого из жителей частью большого – Югры, России. Рассчитываю, что вместе мы создадим условия, чтобы эта причастность, общность целей результативно работали на благо нашего региона и Российской Федерации".

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"Важное политическое событие". Спикер думы Югры высоко оценил поддержку губернатора генсоветом "Единой России"

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Теги: Андрей Турчак, Наталья Комарова, Борис Хохряков



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