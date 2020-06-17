Авария на норильской ТЭЦ: уголовное дело возбуждено против инспектора Ростехнадзора

Уголовное дело возбуждено против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая в ноябре 2017 и декабре 2018 года проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, дело возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, Новожилова не проверила аварийный резервуар и не выявила отсутствие на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

В 2019 году инспектор должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого также сделано не было, сообщили в СК.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Ранее стало известно о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений на реках Таймыра после аварии на нефтебазе Норильска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска, Ринат Ахметчин подозревается в халатности. Ранее были задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Уголовное преследование может ожидать и губернатора региона Александра Усса.