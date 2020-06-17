На Южном Урале более 60 тысяч жителей остались без воды из-за коммунальной аварии

62 тысячи жителей Коркино и поселка Роза остались без воды из-за коммунальной аварии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, авария произошла 16 июня на Сосновском водоводе. Всю ночь проводились мероприятия по ее устранению, к утру удалось устранить течь и осушить аварийный участок для проведения сварочных работ. Организован подвоз воды населению.

По данному факту прокуратурой организована проверка.