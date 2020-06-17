Свердловские добровольческие организации помогут в наблюдении на участках и в голосовании по Конституции на дому

К числу наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации присоединились свердловские добровольческие организации. Их представители будут задействованы на участках в день голосования, а также помогать в проведении голосования на дому в течение шести дней до 1 июля.

Напомним, общероссийский плебисцит пройдет с 25 июня по 1 июля включительно. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов голосования: традиционный - на участке, на дому и через сервис "мобильный избиратель" (его могут использовать жители Свердловской области, неспособные проголосовать по месту жительства из-за пребывания в другом населенном пункте). Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в помещении избирательного участка одновременно смогут находиться не более 8-12 голосующих. При этом в регионе откроется 2,5 тыс. участков. Дежурить на каждом из них будут от 2 до 10 человек.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, о своем желании принять участие в наблюдении при традиционном волеизъявлении граждан и в помощи при голосовании на дому заявили представители: добровольческого движения "Дорогами добра", члены общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Свердловской области, Молодежного правительства Свердловской области, Молодежной казачьей организации Среднего Урала, Центра реализации студенческих проектов и программ. Руководители этих организаций подписали соглашения с председателем Общественной палаты Свердловской области Александром Левиным.

"Наша организация расположена в 40 муниципальных образованиях Свердловской области, – рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Аркадий Воробкало. – Количество членов ДОСААФ – 11 тысяч человек. Для нас проведение подобного голосования – не первое. Мы в 2018 году принимали участие в выборах президента, где наши работники, члены ДОСААФ принимали участие в качестве общественных наблюдателей и также обеспечивали порядок. И в этом году в городах, где находится наша организация, будут работать наши общественные наблюдатели".

Напомним, ранее председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин подписал соглашения с общественными организациями и региональными отделениями политических партий по участию в общественном наблюдении при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. К договоренностям присоединились руководитель Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, руководитель областной организации "Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области" Ирина Левина, руководитель Свердловского областного отделения ВОО "Русское географическое общество" Светлана Минюрова, региональный координатор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Даниил Быков и другие.