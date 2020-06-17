В епархии отрицают "захват" Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием

В Екатеринбургской епархии прокомментировали ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря, которая сложилась после запрещения в служении схиигумена Сергия (Романова).

Ранее сообщалось, что Сергий якобы отстранил от управления настоятельницу монастыря и выставил казаков охранять территорию, на которую теперь никого не пускают.

В епархии изложили свою версию: скорбя о заблуждении Сергия и ради умирения ситуации настоятельница Среднеуральского женского монастыря игумения Варвара (Крыгина) по благословению правящего архиерея вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию, временно оставила территорию обители.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, решение принято, "чтобы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и вернуться в лоно Святой Матери Церкви". Там добавили, что предпочли бы разрешить ситуацию "в мирном духе, с христианской любовью и в строгом соблюдении канонических правил".

Напомним, на этой неделе епархиальный суд рассматривал вопрос о поведении схиигумена Сергия (Романова), выступавшего против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать, а затем запретили в служении и пригрозили церковным судом.

Однако суд не состоялся и был перенесен на следующую неделю, поскольку Сергий отказался отвечать на предъявленные ему обвинения.