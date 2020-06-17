Кадыров – про задержание "киллера" в Грузии: "Поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит"

Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что он, якобы, является заказчиком покушения на убийство грузинского журналиста Георгия Габунию. Накануне в Грузии задержали российского гражданина по делу о подготовке убийства, этот факт некоторые сопоставили с заявлением Кадырова в прошлом году, когда Габуния обматерил российского президента в прямом эфире. Тогда чеченский лидер требовал извинений.

"Мне совершенно не интересны басни от обиженных судьбой людей. Они неуклюже стараются показать себя в информационном поле, но их все глубже засасывает омут. Хочу лишь сказать, что сегодняшняя грузинская политика пустая, ровным счетом так же, как и украинская. Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления", - написал Кадыров в telegram.

"На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционирующий себя как представитель СМИ, и без того еле живой, страдает манией величия. Все серьезные СМИ пинками гонят его из своих редакций", - прокомментировал ситуацию Кадыров.

При этом глава Чечни заявил: "Мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, лично меня" (авторское написание сохранено – прим. ред.).

"Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом", - добавил Кадыров.

"Украинской стороне" Кадыров предложил "вести себя более серьезно": "Подобные весточки запускайте хотя бы с доказательной базой. Вы и так последние годы только пиаритесь благодаря моему имени. Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это! Придёт время, счет предъявим. Непременно!".