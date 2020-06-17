"Это все наши"! "ЕР" поддержит на губернаторских выборах всех кандидатов, которых выдвинул Кремль

Еще пять кандидатов в губернаторы получили поддержку "Единой России", региональные отделения партии на предстоящих выборах 13 сентября будут работать на них. Таков итог вчерашнего заседания президиума Генсовета "ЕР", передает корреспондент Накануне.RU.

К вечеру 16 июня выяснилось, что федеральные функционеры "ЕР" рекомендовали поддерживать своим соратникам в регионах на предстоящих губернаторских кампаниях Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Василия Голубева (Ростовская область), Наталью Комарову и Юрия Бездудного (Ханты-Мансийский автономных округ и Ненецкий автономный округ соответственно). Все перечисленные на прошлой неделе после докладов президенту о социально-экономическом развитии вверенных территорий попросили Владимира Путина о поддержке планов по продлению собственных полномочий и получили одобрение.

Чуть ранее федеральный Генсовет партии заявил о поддержке в текущей кампании по выборам губернаторов как самовыдвиженцев, так и даже кандидатов от других парламентских партий. Например, в Чувашии "единороссы" намерены поддерживать видного члена "Справедливой России" и предпринимателя Олега Николаева. Самовыдвиженцами на предстоящие выборы приняли решения идти Игорь Кобзев (Иркутская область), Владимир Солодов (Камчатский край), Владимир Уйба (республика Коми), Дмитрий Махонин (Пермский край).

Прямое выдвижение кандидатов от "Единой России" предполагается в Еврейской автономной области (Ростислав Гольдштейн), Архангельской и Калужской областях (Александр Цыбульский и Владислав Шапша), в Севастополе (Михаил Развожаев), Краснодарском крае (Вениамин Кондратьев), Костромской, Брянской и Тамбовской областях (Сергей Ситников, Александр Богомаз и Александр Никитин соответственно), от партии на новый срок выдвинулся в Татарстане Рустам Минниханов.

Таким образом, из 19 кампаний по выборам глав субъектов, которые пройдут в единый день голосования в нынешнем году, партия так или иначе станет поддерживать "собственных" кандидатов во всех регионах. Ранее секретарь Генсовета Андрей Турчак заявлял о том, что как минимум 80% кандидатов в главы областей, краев и республик будут поддержаны "Единой Россией".

В 2020 году можно точно говорить о смене тренда в этом вопросе, потому что еще год назад лидер "Единой России" Дмитрий Медведев резко выговаривал однопартийцам, которые шли на выборы, но по разным причинам не афишировали свою принадлежность к партии власти. Тогда, напомним, Медведев рекомендовал тем "единороссам", которые "стесняются" заявлять о своей принадлежности к партии, покинуть её и быть честными со своими избирателями.

Очевидно, что в нынешнем году секретарь Генсовета Турчак выбрал иную тактику поведения на выборах, а Медведев в принципе очень мало высказывается по ходу текущей кампании.