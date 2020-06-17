22 Сентября 2020
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Политика В России
волонтеры конституции, голосование, 1 июля, добровольцы, конституция (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

ЦИК будет ежедневно сообщать о количестве проголосовавших по поправкам

Центризбирком России намерен публиковать информацию о явке на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию ежедневно с 25 июня, когда начнется досрочное голосование.

Об этом сообщила секретарь ЦИКа Майя Гришина. По словам экспертов, ежедневная публикация явки на досрочное голосование нужна, чтобы мобилизовать электорат и "подстегнуть" глава регионов.

Подсчет голосов за и против поправок будет осуществляться только по окончании всех процедур 1 июля, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками.

Новые версии Основного закона выпустили издательства "Омега-Л", "Эксмо" и "Проспект". Приобрести брошюру можно в сетях магазинов "Читай-город" и "Библио-глобус", пишет издание.

Издатели пояснили, что распространение проектов документов для ознакомления с ними граждан - обычная практика.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего особенного в продажи текста новой Конституции до того, как состоялось общероссийское голосование. "Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать", - сказал он.

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ЦИК будет ежедневно сообщать о количестве проголосовавших по поправкам

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Теги: ЦИК, голосование, Конституция



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