22 Сентября 2020
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краснодарский край, указатель, дорога, шоссе (2018) | Фото:Накануне.RU

Краснодарский край откроют для туристов 21 июня

В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим введенных из-за пандемии коронавируса ограничений для туристов.

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, у въезжающих будут измерять температуру. Обязательным будет тест на коронавирус. Также у туристов будут выяснять, какие места они собираются посещать, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что Ростуризм планирует сделать отдых на курортах страны максимально доступным и комфортным в текущем году.

Как сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова, в этом году впервые запускаются чартеры на Байкал, на Алтай, в Калининград, в Хакасию. Всего прорабатывается несколько десятков направлений "чтобы, начиная с июля, наши граждане могли путешествовать".

Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля.

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Краснодарский край откроют для туристов 21 июня

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Теги: туристы, коронавирус



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