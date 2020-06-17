Краснодарский край откроют для туристов 21 июня

В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим введенных из-за пандемии коронавируса ограничений для туристов.

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, у въезжающих будут измерять температуру. Обязательным будет тест на коронавирус. Также у туристов будут выяснять, какие места они собираются посещать, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что Ростуризм планирует сделать отдых на курортах страны максимально доступным и комфортным в текущем году.

Как сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова, в этом году впервые запускаются чартеры на Байкал, на Алтай, в Калининград, в Хакасию. Всего прорабатывается несколько десятков направлений "чтобы, начиная с июля, наши граждане могли путешествовать".

Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля.