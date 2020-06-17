В Пермском крае сняты очередные ограничения

В указ губернатора Пермского края о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции внесены изменения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, согласно документу, снимаются временные ограничения на посещение кладбищ в крае.

Также по поручению главы региона Дмитрия Махонина администрация Перми возобновила работу автобусного маршрута № 46 "Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище". На линии выйдут только пять автобусов.

По предложению мэра Перми Дмитрия Самойлова рассматривается вопрос об открытии набережной Камы для прогулок.

Тем временем, в Пермском крае количество инфицированных выросло на 50 (до 2 тыс. 805). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни – 0,98 (15 июня - 1,07). Новых смертей среди носителей инфекции нет.