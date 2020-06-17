22 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: www.privatelife.ru

Фитотерапевт назвал идеальное средство от похмелья

Идеальным средством от похмелья является айран, который отличается своими целебными свойствами, сообщил фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

Так, кисломолочный напиток получил распространение у кочевых народов в 15 веке и до сих пор актуален. Айран содержит большое количество витаминов и микроэлементов, благотворно влияет на процессы в организме, способствует пищеварению, так как повышает кислотность желудочного сока.

В результате все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Кроме того, благодаря таким своим, айран подходит для разгрузочных дней и очистки организма, сообщает РИА "Новости".

Ранее экс-глава Роспотребнадзора России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что не верит официальной статистике Минздрава России, согласно которой за последние 10 лет потребление алкоголя в стране сократилось вдвое.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тоже не согласны со статистикой Минздрава, тем не менее, эта организация считает российские показатели за последние годы одними из лучших в мире по динамике снижения. Об этом говорилось в докладе ВОЗ в октябре 2019 года.

Снижение потребления алкоголя стало одним из факторов роста средней продолжительности жизни в России, которая в 2018 году достигла рекорда и составила 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. В начале 90-х средняя продолжительность жизни российских мужчин была всего 57 лет, отмечают в ВОЗ.

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Фитотерапевт назвал идеальное средство от похмелья

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Теги: похмелье, алкоголь



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