22 Сентября 2020
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Общество В России
парад, ветераны, Красная площадь (2015) | Фото:

Ветеранов пустят на Красную площадь без масок

Ветеранов Великой Отечественной войны, которые приглашены на Парад Победы 24 июня на Красной площади, рассадят на расстоянии двух метров друг от друга.

Это позволит им участвовать в мероприятии без защитных масок. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, все будет "помыто, продезинфицировано и абсолютно безопасно". Ветеранов привезут на дезинфицированном транспорте, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, в российских политических пабликах левого толка в соцсетях появились кадры с Красной площади. На них видно, как возводятся временные конструкции вокруг мавзолея Ленина. "Подготовка к параду Победы начата. Самое важное - спрятать Мавзолей В.И. Ленина", - пишет сообщество "Коммунистический мир". Вероятно, это означает, что в этом году мавзолей снова будет скрыт декорациями во время парада Победы.

Напомним, Владимир Путин распорядился провести парад в честь 75-летия Победы 24 июня – в день исторического парада 1945-го года на Красной площади.

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Ветеранов пустят на Красную площадь без масок

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Теги: парад, ветераны, коронавирус



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Ранее 18.06.2020 02:08 Мск СМИ: Ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом Победы в Москве

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