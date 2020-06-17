Избившую внучку красноярскую бабушку отправили в СИЗО

Женщина, которая избила свою внучку, после опроса помещена в изолятор.

Она признала вину, однако не смогла объяснить свой поступок. Как сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова, семья благополучная, но после такого случая особого внимания от органов опеки им не избежать.

В отношении женщины заведено уголовное дело о побоях, сообщает "RT".

Как сообщалось, инцидент произошел в лифте, в котором оказалась камера наблюдения. Ранее в соцсети попала запись из подъемного механизма в жилом доме. На ролике женщина сильно бьет маленькую девочку, которая от удара падает.

Как выяснилось, 53-летняя женщина приходится бабушкой девочки.