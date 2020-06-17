Ростех: камеры для школ не будут распознавать лица

Документация аукционов, по которым Национальный центр информатизации Ростеха поставит видеокамеры для российских школ, не предполагает использование технологии распознавания лиц. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Как отметили в НЦИ, там не могут подтвердить, что компания оснастит системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц 43 тыс. школ.

При этом центр подтвердил поставку 1 тыс. 425 систем видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell 2k и 26,5 тыс. камер в 10 регионов для повышения безопасности детей. Они будут установлены в коридорах, залах и на лестницах школ.

Как сообщалось ранее, все школы России - более чем 43 тысяч - оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Заказчиком выступили департаменты образования в регионах, подрядчиком - Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в "Ростех"). Сумма контрактов составила более 2 млрд руб.

Камеры помогут обеспечить безопасность детей, выявить посторонних в помещениях. Отмечается, что систему можно использовать вместо переклички в классах и интегрировать с цифровым дневником, сообщать родителям о приходе и уходе учащихся в школу.

На первом этапе системы видеонаблюдения были поставлены в 1,6 тысяч школ в 12 регионах.