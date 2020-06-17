Ростех: камеры для школ не будут распознавать лица

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
(2005) | Фото: www.m-s-k.ru

Ростех: камеры для школ не будут распознавать лица

Документация аукционов, по которым Национальный центр информатизации Ростеха поставит видеокамеры для российских школ, не предполагает использование технологии распознавания лиц. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Как отметили в НЦИ, там не могут подтвердить, что компания оснастит системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц 43 тыс. школ.

При этом центр подтвердил поставку 1 тыс. 425 систем видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell 2k и 26,5 тыс. камер в 10 регионов для повышения безопасности детей. Они будут установлены в коридорах, залах и на лестницах школ.

Как сообщалось ранее, все школы России - более чем 43 тысяч - оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Заказчиком выступили департаменты образования в регионах, подрядчиком - Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в "Ростех"). Сумма контрактов составила более 2 млрд руб.

Камеры помогут обеспечить безопасность детей, выявить посторонних в помещениях. Отмечается, что систему можно использовать вместо переклички в классах и интегрировать с цифровым дневником, сообщать родителям о приходе и уходе учащихся в школу.

На первом этапе системы видеонаблюдения были поставлены в 1,6 тысяч школ в 12 регионах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ростех: камеры для школ не будут распознавать лица

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ростех, камеры, школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.06.2020 10:33 Мск Все российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети