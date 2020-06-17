22 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2004) |

Названы защищающие легкие от коронавируса продукты

В ряде случаев, когда в результате заболевания коронавируса страдают легкие, тяжелые последствия можно было предотвратить.

Как выяснили ученые из Испании, можно сделать так, чтобы заболевание протекало без серьезных последствий для организма человека. Так, правильное питание, соблюдение режима сна и физические нагрузки помогают предотвратить серьезные последствия заболеваний.

По словам экспертов, для укрепления дыхательной системы полезно, например, есть яйца. Цельный рис поможет нормально функционировать кишечнику. Исключить из рациона советуют рафинированную муку и пищу с добавленным сахаром, сообщает "Рен ТВ".

Тем временем, американская компания, проводящая маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса, зафиксировала в России возросший спрос на дешевые продукты, собственные марки сетей, которые идут по сниженным ценам, интерес к акционным продуктам. Что касается мяса, соков и чая, то и здесь наблюдается точно такая же тяга сэкономить, которая вполне объяснима снижением доходов населения из-за ограничений, вызванных пандемией.

Кандидат наук, член "Партии Дела" Михаил Абрамов в беседе с Накануне.RU высказал мнение, что падение качества жизни россиян окажется гораздо глубже, чем принято считать, и властям стоит пересмотреть коренной подход к экономике, чтобы предотвратить это.

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Названы защищающие легкие от коронавируса продукты

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Теги: коронавирус, продукты питания



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