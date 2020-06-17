Стала известна дата начала испытаний вакцины от коронавируса в России

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса производства Центра им. Гамалеи, планируют начать 17 июня.

Министерство здравоохранения уже выдало разрешение на их проведение, сообщил глава министерства Михаил Мурашко. Как ожидается, испытания продлятся около 1,5 месяцев, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи в ближайшие дни начнет клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.

Сейчас добровольцы находятся на двухнедельной изоляции под наблюдением военных медицинских специалистов. Состояние их здоровья хорошее.