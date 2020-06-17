22 Сентября 2020
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логотип Олимпиады и Паралимпиады в Токио 2020 (2016) | Фото:The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

Нового переноса Олимпиады не исключили в Японии

В Японии не исключили нового переноса Олимпиады.

Однако как сообщил директор оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Харуюки Такахаси, их отмену необходимо избежать, в противном случае будет нанесен огромный удар по экономике Японии и мира.

Тем временем, весной 2021 года может возникнуть вопрос переноса Олимпиады на другие даты. В этом случае Токио планирует еще раз обсудить проведение Игр с Международным олимпийским комитетом, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори заявил, что если пандемия коронавируса COVID-19 не закончится к 2021 году, то Игры в Токио будут просто отменены. В интервью японской газете Nikkan Sports Мори отметил, что переносить эту Олимпиаду еще раз не будут. Согласно решению МОК, пока Олимпиада-2020 перенесена на июль 2021 года.

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Нового переноса Олимпиады не исключили в Японии

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Теги: Олимпиада, Токио



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