Нового переноса Олимпиады не исключили в Японии

В Японии не исключили нового переноса Олимпиады.

Однако как сообщил директор оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Харуюки Такахаси, их отмену необходимо избежать, в противном случае будет нанесен огромный удар по экономике Японии и мира.

Тем временем, весной 2021 года может возникнуть вопрос переноса Олимпиады на другие даты. В этом случае Токио планирует еще раз обсудить проведение Игр с Международным олимпийским комитетом, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори заявил, что если пандемия коронавируса COVID-19 не закончится к 2021 году, то Игры в Токио будут просто отменены. В интервью японской газете Nikkan Sports Мори отметил, что переносить эту Олимпиаду еще раз не будут. Согласно решению МОК, пока Олимпиада-2020 перенесена на июль 2021 года.