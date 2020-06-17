Минздрав: полное снятие коронавирусных ограничений произойдет к 2021 году

Снятие всех ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса, возможно в 2021 году - ориентировочно к февралю, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам главы министерства, к этому времени должна появиться "фармацевтически управляемая ситуация". Министр отметил, что выработка популяционного иммунитета гарантирует, что цепочка заражений прервется.

По его данным, это произойдет, если будет "35, 50, 60%" переболевших инфекцией, сообщает телеканал "360".

Ранее Мурашко заявил, что в России могут ввести "плавающие" ограничительные меры из-за коронавируса.

Он отметил, что режимы ограничений могут быть разными, например, "жесткий карантин" или "плавающий" - когда ограничения, например, вводятся только на выходные дни. Также министр призвал россиян воздержаться от походов в гости, чтобы снизить риски заражения.