22 Сентября 2020
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коллаж, денис коротков, новая газета (2020) | Фото: РИА ФАН

Иностранные спецслужбы заказали Короткову из «Новой» фейк о ЧВК «Вагнер» в Ливии

Издание Nation News опубликовало переписку специального корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова со своим куратором. Из нее становится понятно, что сегодняшняя статья про ЧВК «Вагнера» была написана под давлением заказчика и является фальсификацией.

«Новая газета» выпустила статью Короткова 16 июня. В ней говорится, что в Ливии якобы погиб россиянин Владимир Скопинов. Однако информация о смерти гражданина РФ появилась еще в январе и не получила подтверждений. В распоряжении Nation News оказалась переписка спецкора «Новой» со своим куратором в мессенджере WhatsApp.

WhatsApp, скрин, nation-news.ru, коротков, лп(2020)|Фото: WhatsApp, скрин, nation-news.ru

В ней человек, который, по информации издания, занимается курированием оппозиционных СМИ в РФ в интересах иностранных спецслужб, дает задание Короткову написать статью о ЧВК «Вагнер» в Ливии, используя фейк о смерти россиянина.

«Материал завтра наши турецкие друзья просят очень. Нашим друзьям надо волну по «Вагнер», — пишет куратор.

Сам Коротков напоминает, что информация о «смерти» Скопинова оказалась фейком, на что куратор отвечает, что его «поддержат друзья», и «Новой» все поверят. Также куратор напоминает, что Коротков получил деньги за выполнение задач по ЧВК «Вагнер» в Ливии.

Эта переписка стала еще одним доказательством сотрудничества Короткова и «Новой газеты» с иностранными спецслужбами с целью обвинить власти России во вмешательстве в ситуацию в Ливии. Турции и Западу это нужно, чтобы оправдать свое присутствие в североафриканской стране.

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Иностранные спецслужбы заказали Короткову из «Новой» фейк о ЧВК «Вагнер» в Ливии

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Теги: денис коротков, чвк вагнер, фейк, ливия, новая газета



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