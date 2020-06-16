В Вологодской области реализуется инвестпроект, который позволит на 20% увеличить поголовье свиней

Об увеличении господдержки свиноводческих комплексов Вологодской области в четыре раза заявил губернатор Олег Кувшинников во время рабочего визита стройплощадку репродуктора для выращивания свиней, который возводит Вологодский филиал компании «Шувалово» в Грязовецком районе.

Запуск репродуктора стоимостью около 60 миллионов рублей позволит повысить поголовье на 20%. А это, в свою очередь позволит сохранить объемы производства свинины в регионе и обеспечить продовольственную безопасность по поставкам свиного мяса.

«Мы приняли решение о повышении ставки на производство 1 килограмма свинины в живом весе с 3 до 12 рублей за килограмм. Это необходимо, чтобы выдержать конкуренцию с другими регионами страны. В основном, мясо свинины производится в южных регионах, где затраты на содержание в разы ниже: не требуются значительные энергетические ресурсы и имеются свои комбикорма. У нас по структуре себестоимости все это значительно сложнее и тяжелее, – сказал Олег Кувшинников. – Важно, чтобы на прилавки наших магазинов поступала местная продукция. Восхищен увиденным, благодарю инвесторов, которые вкладывают колоссальные средства в развитие отрасли, невзирая на трудности. Через месяц, когда здесь начнется рост объемов производства, это будет большой праздник для комплекса и всех жителей Вологодской области».

Реализацию инвестпроекта компания начала в марте, на территории построен новый корпус репродуктора на 420 мест. Корпус оснащен современным технологическим оборудованием импортного производства, настройка его завершается. Поголовьем свиней репродуктор обеспечат через две недели, объект компания «Шувалово» сдаст в июле.

«Сейчас действующее поголовье способно давать больше, поэтому на действующих площадях хотим объединить и сделать более интенсивными опоросы и выращивание молодняка без расширения соответствующих помещений. Если сейчас мы отнимаем поросят в 26 дней, то будем отнимать в 21 день. Еженедельно будем поросить 78 голов, сейчас – 52 головы. Оборачивать этот процесс будем на одну неделю быстрее, – сказал директор Вологодского филиала АО «Шувалово» Владимир Комин. – Это рисковый проект, но мы пошли на это. Сейчас мы получаем порядка 600 голов еженедельно, с выходом на новую мощность комплекс будет давать до 950 голов. В годовом выражении прирост составит 18 тысяч голов».

В ходе рабочего совещания обсудили и проблему откормочных площадей, которых у предприятия нет. Глава региона предложил наладить кооперационные связи с другими свиноводческими комплексами для поставок молодняка на откорм.

«Область очень хорошо поддерживает свиноводство и животноводство в целом. Те субсидии, которые заложены в областной программе в размере 50% для ввода новых свиноводческих объектов, дают очень хорошее подспорье и желание двигаться дальше», - сказал директор Вологодского филиала АО «Шувалово» Владимир Комин.

На Вологодчине свиноводческая ферма построена в 2014 году, основные мощности компании сконцентрированы в Костромской области. Комплекс рассчитан на 1200 свиноматок, здесь осуществляются все процессы производства от получения молодняка до забоя животных. Пять лет назад предприятие на государственном уровне признано племенным хозяйством по разведению свиней пород Ландрас и Крупная белая.

«Радостно, что проекты, заложенные еще в 2014 году, набирают обороты, несмотря на кризисы, падение цен на свиное мясо, пандемию. Регион заинтересован в развитии свиноводческих комплексов. К сожалению, сейчас мы обеспечиваем 40% потребности жителей области в свином мясе. Продовольственная безопасность – это задача номер один, которой я занимаюсь с того момента, когда возглавил область», – отметил губернатор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, промышленным свиноводством на Вологодчине занимаются еще три компании, расположенные в Вологодском, Усть-Кубинском и Череповецком районах. Производство свинины составляет порядка 20% от общего производства скота и птицы в хозяйствах области всех категорий.