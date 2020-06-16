В Екатеринбурге поставили задачу обеспечить явку в 55% на голосование по Конституции

В Екатеринбурге власти задали планку явки населения на голосование по изменению Конституции в 55%. Как стало известно Накануне.RU, цифра прозвучала на закрытом совещании, посвященном организации грядущего плебисцита. Заседание, по данным нашего источника, проводил мэр Александр Высокинский, присутствовали вице-мэры и другие чиновники.

При этом задачу по явке в 55%, по сведениям инсайдера, ставит не только мэр, но и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Предварительно же в администрации города ожидают явку в 30-40%.

Также, как стало известно, в мэрии опасаются, что на участках может не хватить сотрудников полиции для того, чтобы следить за порядком и безопасностью. К работе могут привлечь и ЧОПовцев.

Напомним, в Избирательной комиссии Свердловской области заявляли, что проголосовать по поправкам в Конституцию РФ точно смогут 60% жителей региона, имеющих такое право, при этом средства избиркома предполагают и 80-90% охвата.