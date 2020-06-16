21 Сентября 2020
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Россияне стали покупать дешевые продукты, макароны и акционку на фоне пандемии

Американская компания, проводящая маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса, на чьи исследования ссылается "Коммерсант", зафиксировала в России возросший спрос на дешевые продукты, собственные марки сетей, которые идут по сниженным ценам, интерес к акционным продуктам. Что касается мяса, соков и чая, то и здесь наблюдается точно такая же тяга сэкономить, которая вполне объяснима снижением доходов населения из-за ограничений, вызванных пандемией.

Кандидат наук, член "Партии Дела" Михаил Абрамов в беседе с Накануне.RU высказал мнение, что падение качества жизни россиян окажется гораздо глубже, чем принято считать, и властям стоит пересмотреть коренной подход к экономике, чтобы предотвратить это.

"Естественно, сейчас люди стали обращать внимание на дешевые продукты, это видно и без американских исследований. Мясо не каждый может себе позволить, говядину уже давно не берут, заменяя ее курицей. Сказывается и психологическое состояние - люди боятся, что станет хуже, и закупаются продуктами более дешевыми, - говорит Михаил Абрамов. - А некоторые не могут себе позволить то, к чему привыкли из-за потери работы. Хотя снижение качества жизни у нас и так давно идет, во многом из-за неразумной налоговой политики".

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. На фоне пандемии актуализировались социал-дарвинистские высказывания чиновников о том, что "макарошки всегда одинаково стоят". Люди стали покупать дешевые майонез и макаронные изделия. Такое падение можно считать резким, считает эксперт, пандемия изменит привычный мир.

"Может быть, товарищи, которые руководят нами, поймут, что надо заняться экономикой, получать доходы не только за счет нефти и газа, а за счет работы заводов и фабрик, которые массово закрываются последние 20-30 лет. Для этого надо создать такие условия, чтобы у нас было работать выгодно. Для этого, в частности, нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения", - резюмировал Михаил Абрамов.

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Россияне стали покупать дешевые продукты, макароны и акционку на фоне пандемии

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Теги: бедность, продукты, покупки, пандемия, коронавирус, Партия Дела



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