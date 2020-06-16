Разлив бензола на ЧерМК локализован, ущерба для череповчан и экологии города нет

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительствам Вологодской области, минувшей ночью произошел технологический инцидентна коксоаглодоменном производстве Череповецкого металлургического комбината. На территории площадью порядка 30 квадратных метров разлилось 2,6 тонны бензола.

Бензол представляет собой бесцветную жидкость со специфическим сладковатым запахом, относится к химическим соединениям органического происхождения. Химикат входит в состав бензина, широко применяется в промышленности, является исходным сырьем для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников доложил о ситуации полномочному представителю Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александру Гуцану по телефону с места ЧП. «Инцидент локализован, превышений предельно допустимой концентрации не выявлено ни в сточные воды, ни в ливневую канализацию, ни в воздух бензол не попал. За пределами производственной площадки газоанализаторы не фиксируют превышения ПДК, персонал не пострадал», – сказал Олег Кувшинников.

Губернатор лично выехал на предприятие, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий происшествия.

«Около двух часов ночи осуществлялась технологическая операция скачивания бензола для синтеза в железнодорожную цистерну. После наполнения емкости клапан, который должен был закрыться после загрузки в цистерны, не отработал. Произошла утечка, бензол попал в приямок, который своевременно был засыпан угольной смесью», — рассказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

Сигнал о разливе 20 тонн бензола поступил по линии дежурно-диспетчерской службы в 4:20.

"На место прибыли 63 человека и 14 единиц техники. Специалисты провели разведку местности – объём не подтвердился. По оценке спасателей разлилось 2,6 тонн продукта", — сообщил заместитель начальника Главного Управления МЧС России по Вологодской области Сергей Гетманов.

Как пояснили сотрудники МЧС, бензол разлился по бетонной площадке. Чтобы убрать жидкость, использовали коксовую смесь, которая сыграла роль абсорбента. Сухая смесь собрана и будет утилизирована в коксовой печи.