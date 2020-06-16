В Прикамье завершают лечение дети, которых в этом месяце спасли из леса

В Прикамье двое детей, которых в начале этого месяца спасли из леса, завершают лечение. Как сообщает "Комсомольская правда", накануне из больницы была выписана двухлетняя жительница поселка Лемзер Усольского района .

Напомним, 8 июня девочка ушла со двора частного дома, который находится недалеко от леса. Обнаружив, что их дочь пропала, родители немедленно обратились в полицию. Ребенка нашли на следующий день. В лесу ее укусили три клеща, инфицированных боррелиозом. Девочка прошла курс соответствующего лечения.



Завтра врачи выпишут десятилетнего мальчика из поселка Лель Гайнского района. Он провел в лесу три дня - с 3 по 6 июня. Ребенок прошел 40 километров и вышел на лесовозную дорогу. Мальчик был обезвожен, его покусали клещи. В больнице он несколько дней провел в реанимации.