На Южном Урале прокуратура начала проверку по факту ДТП на М-5

На Южном Урале по поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка по факту ДТП на трассе М-5 с участием шести автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5. По словам водителя грузового автомобиля, из-за отказа тормозов он совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино. По предварительной информации, два человека погибли, еще семь получили травмы.

Вопросы у прокуратуры появились к предприятию, которое выпустило на линию грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза. В ходе проверки прокуратура оценит, как на предприятии выполняются требования федерального законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения.