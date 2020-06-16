21 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
ДТП на М-5, грузовик, (2020) | Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

На Южном Урале прокуратура начала проверку по факту ДТП на М-5

На Южном Урале по поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка по факту ДТП на трассе М-5 с участием шести автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5. По словам водителя грузового автомобиля, из-за отказа тормозов он совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино. По предварительной информации, два человека погибли, еще семь получили травмы.

Вопросы у прокуратуры появились к предприятию, которое выпустило на линию грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза. В ходе проверки прокуратура оценит, как на предприятии выполняются требования федерального законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения.

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На Южном Урале прокуратура начала проверку по факту ДТП на М-5

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Теги: ДТП, М-5, авария, грузовик, прокуратура,



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