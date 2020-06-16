Пресс-секретарь Мишустина получил повышение

Глава российского правительства назначил своим пресс-секретарем и директором департамента пресс-службы и референтуры Бориса Белякова. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Ранее Беляков возглавлял департамент пресс-службы и был пресс-секретарем главы правительства.

Департамент референтуры до сих пор возглавляла Марина Волкова. Теперь департамент упразднен, его функции переданы в новый объединенный департамент пресс-службы и референтуры.

В отставку отправлен также директор департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства Игорь Смирнов. От должности освобожден директор административного департамента правительства Сергей Проценко, передает ТАСС.