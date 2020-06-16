21 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: Накануне.RU

Пресс-секретарь Мишустина получил повышение

Глава российского правительства назначил своим пресс-секретарем и директором департамента пресс-службы и референтуры Бориса Белякова. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Ранее Беляков возглавлял департамент пресс-службы и был пресс-секретарем главы правительства.

Департамент референтуры до сих пор возглавляла Марина Волкова. Теперь департамент упразднен, его функции переданы в новый объединенный департамент пресс-службы и референтуры.

В отставку отправлен также директор департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства Игорь Смирнов. От должности освобожден директор административного департамента правительства Сергей Проценко, передает ТАСС.

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Пресс-секретарь Мишустина получил повышение

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Теги: борис беляков, пресс-секретарь, михаил мишустин



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