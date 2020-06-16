Китайские военные прокомментировали инцидент на индийской границе

Китай обвинил в произошедшем минувшей ночью приграничном столкновении индийскую сторону.

"Китай всегда обладал суверенитетом над районом реки Галаван, а несогласные с этим пограничные войска Индии серьёзно нарушают соглашения, достигнутые обеими странами, и консенсус, достигнутый на переговорах военачальников", - цитирует Global Times представителя Западного военного командования полковника Чжан Шуйли.

Напомним, в произошедшей вчера стычке пограничников погибли индийский полковник и двое солдат. Как передаёт издание Infox, потери были также и у китайской стороны, однако Чжан Шуйли подробностей инцидента раскрывать не стал.