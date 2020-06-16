Уровень безработицы в Тюменской области ниже среднего по России и УрФО

Уровень безработицы в Тюменской области ниже среднего по России и УрФО. Речь о снижении напряженности на рынке труда шла на заседании правительства региона, которое в режиме ВКС провел губернатор Александр Моор.

Регистрируемая безработица в Тюменской области держится на уровне 4,4%, средняя по России - 5%, в регионах Урала - 4,8%. Стабилизация ситуации в стране ожидается в четвертом квартале, а положительная динамика в первом-втором квартале 2021 года.

Между тем, в Тюменской области обращаемость в службу занятости уже пошла на спад - за первые две недели июня по сравнению с апрелем-маем этот показатель снизился в три раза. Это связано, в первую очередь, с переходом региона ко второму этапу снятия ограничений.

По словам директора областного департамента труда и занятости населения Надежды Мазуркевич, за первые 11 дней июня работодателями было заявлено 5,6 тыс. вакансий. На сегодняшний день в регионе числится 26 тысяч свободных рабочих мест. Наибольший прирост зафиксирован в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, водоснабжение, обрабатывающие производства, предоставление услуг населению.

За первую декаду июня одна тысяча пятьсот человек уже трудоустроены. Кроме того, принято решение о создании дополнительных временных рабочих мест, финансируемых за счет областного бюджета. Гражданам также предлагают пройти переобучение или открыть свое дело.

Александр Моор отметил, что в связи с продлением в Тюменской области до 21 июня режима повышенной готовности ситуация остается напряженной в отраслях и сферах, которые еще не возобновили свою деятельность.

"Задача по снижению напряженности на рынке труда по-прежнему остается в приоритете. Всем руководителям муниципалитетов необходимо активнее взаимодействовать с центрами занятости и работодателями. Нужно использовать все возможности для трудоустройства наших земляков и создания рабочих мест. В еженедельном режиме будем обсуждать реальные меры для поддержки занятости и стабилизации экономики региона", – заявил Александр Моор, заканчивая работу совещания.