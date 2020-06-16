21 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Евгений Тефтелев, Борис Дубровский, ремонт дорог (2019) | Фото: gubernator74.ru

Суд в Челябинске исключил из постановления УФАС выводы о виновности Дубровского по делу о сговоре на дорожных аукционах

Центральный районный суд рассмотрел жалобу экс-губернатора Бориса Дубровского на постановление руководителя Челябинского УФАС о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, в марте 2020 года постановлением руководителя УФАС было прекращено производство по делу об административном правонарушении в отношении Дубровского в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Дубровский с данным решением не согласился в части выводов о наличии в его действиях состава административного правонарушения о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию (ч.7 ст. 14.32 КоАП РФ), а также о совершении им действий, нарушивших ст. 16 закона "О защите конкуренции".

Суд постановление руководителя УФАС изменил, исключив выводы о виновности Дубровского в совершении административного правонарушения по ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ, а также выводы о совершении действий, нарушивших ст. 16 закона "О защите конкуренции".

Напомним, 16 декабря Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции" путем заключения антиконкурентного соглашения. При этом суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконным направления решения и материалов по делу в Следственный департамент МВД и Генпрокуратуру. Суд признал недоказанными выводы ФАС России о личной материально-финансовой заинтересованности экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в сговоре на дорожных аукционах. 22 января ФАС подала апелляционную жалобу на решение суда.

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Суд в Челябинске исключил из постановления УФАС выводы о виновности Дубровского по делу о сговоре на дорожных аукционах

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Теги: Борис Дубровский, ФАС, антиконкурентное соглашение, сговор, суд,



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