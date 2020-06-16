В Ялуторовске суд отправил на лечение носителя коронавируса

В Ялуторовске пациент с коронавирусом отправился на лечение по решению Фемиды, сообщили Накануне.RU в районном суде.

Иск подали представители областного управления Роспотребнадзора. Ответчик, являясь носителем инфекции, отказался от госпитализации. Поскольку болезнь относится к опасным, суд удовлетворил иск.

Напомним, по последним данным, за сутки в Тюменской области COVID-19 подтвердился у 61 пациента. Всего в регионе – 2 тыс. 330 инфицированных.