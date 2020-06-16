Украина пошла на провокацию, полностью открыв границу с Крымом

С 15 июня Украина полностью возобновила работу КПП на границе с Крымом. В первый день после карантина на Украину с российского полуострова выехало 306 человек, сообщает погранслужба Украины.

Со стороны России продолжают действовать ограничения на въезд. В Крым с Украины за день приехали 152 человека.

При этом со стороны Украины решение было сознательной провокацией. Ранее границу с Крымом планировалось открыть только 22 июня, но в Киеве вдруг решили перенести это на неделю раньше. Это связано с тем, что Украина решила подставить своих граждан.

С 15 июня Крым открылся для туристов, как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов. Однако это касается только российских туристов, о чем украинские власти и СМИ сообщили мимоходом. Прибывающие с Украины должны проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию при наличии собственной недвижимости. Если же ее нет, то их отправят в обсерватор. И украинские власти, не предупреждая об этом своих граждан, открыли границу с Крымом. Акцент был сделан на том, что отменена обсервация для крымчан, приезжающих на Украину. Также восстановлено движение поездов на станцию Новоалексеевка вблизи границы с Крымом, откуда украинские туристы уже шесть лет добираются на маршрутках до Чонгара и пешком переходят границу.

Возможно, расчет делается на большое число украинцев, которых поместят на обсервацию в Крыму, или на то, что они завезут инфекцию в Крым, или же просто на огромные очереди под палящим солнцем в Крым. Сергей Аксенов уже обратился с настоятельной просьбой к крымчанам. Он попросил их сообщать своим знакомым и родственникам, что крымская граница для украинцев пока остается закрытой. Аналогичное заявление сделало и крымское Погрануправление ФСБ.

Правда, пресс-секретарь Херсонского отряда украинской погранслужбы Иван Шевцов признал, что пока пассажиропоток остался почти такой же, как и был во время карантина.

Напомним, 10 июня Украина открыла два КПП в Донбассе, готовясь открыть остальные в ближайшие дни. В ДНР и ЛНР это сочли провокацией.