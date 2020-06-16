24 июня в Екатеринбурге откроют экспозицию «Николай Кузнецов. Герои не умирают»

24 июня, в день проведения Парада Победы, в Екатеринбурге состоится открытие выставки, посвященной одному из самых прославленных разведчиков нашей Родины, уральцу, герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову, передает корреспондент Накануне.RU.

Интерактивная экспозиция в парке «Россия – моя история» под названием «Николай Кузнецов. Герои не умирают» рассказывает об истории подвига легендарного разведчика Николая Кузнецова.

Николай Иванович Кузнецов, родившийся в уральской деревне, стал одним из символов подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и по праву заслужил титул «Разведчик № 1». Он наводил ужас на врагов, выполняя самые опасные задания в тылу под маской немецкого офицера так, что раскрыть его так и не смогли. Короткая, но яркая история подвига разведчика Кузнецова легла в том числе в основу создания образа Штирлица и многих других советских кинематографических героев.

«Кузнецов круче Джеймса Бонда, — считает директор парка Наталья Прошина. — Это реальный человек, а не персонаж боевика. Советский разведчик, владевший несколькими языками, мастерски действовал в тылу врага во время войны, добывая ценные сведения для руководства СССР».

Экспозицию готовила одна из ведущих музейных фирм в мире — «Kvorning Design & Communication» из Дании, известная многими реализованными музейными проектами в Европе. В создании выставки были использованы материалы музея Николая Кузнецова в Талице. Главная особенность новой экспозиции состоит в подаче нарратива по принципу кино: посетители погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика.

Создание экспозиции стало возможным благодаря помощи главы Русской медной компании Игоря Алексеевича Алтушкина.

Открытие выставки можно будет посмотреть в режиме онлайн трансляции в группе парка «Россия — Моя история» Вконтакте.